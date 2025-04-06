РФ масовано атакувала Київщину, зафіксовані наслідки в трьох районах – Калашник

Фото: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4994?single

Росіяни здійснили масовану атаку Київської області дронами і ракетами, внаслідок чого зафіксовано пошкодження в трьох районах, повідомив глава ОВА Микола Калашник.

"Уночі ворог провів масовану комбіновану атаку БпЛА та ракетами на Київщину. Наслідки атаки фіксуються у трьох районах", - написав він в телеграмі.

Зокрема, в Броварському районі зазнали руйнувань 2 будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції.

У Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні.

У Фастівському районі пошкоджено легковий автомобіль.

За словами глави ОВА, постраждалих серед населення немає.

Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.