РФ масовано атакувала Київщину, зафіксовані наслідки в трьох районах – Калашник
Росіяни здійснили масовану атаку Київської області дронами і ракетами, внаслідок чого зафіксовано пошкодження в трьох районах, повідомив глава ОВА Микола Калашник.
"Уночі ворог провів масовану комбіновану атаку БпЛА та ракетами на Київщину. Наслідки атаки фіксуються у трьох районах", - написав він в телеграмі.
Зокрема, в Броварському районі зазнали руйнувань 2 будівлі підприємства з ремонту авто. Пошкоджено 7 автомобілів та 2 навантажувачі. Також пошкоджені вікна та фасад автозаправної станції.
У Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку. Пошкодження незначні.
У Фастівському районі пошкоджено легковий автомобіль.
За словами глави ОВА, постраждалих серед населення немає.
Тривога тривала всю ніч. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.