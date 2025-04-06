Польща приводила ППО в режим бойової готовності через балістичну атаку РФ

У зв’язку із масованою ракетною атакою РФ по Україні Польща активізувала авіацію, а також привела у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Як зазначили в командуванні, у зв'язку з активною діяльністю стратегічної авіації РФ "розпочалася операція польської та союзницької авіації в нашому повітряному просторі".

"Відповідно до чинних процедур… було піднято в повітря чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведено в стан найвищої готовності", – йдеться в повідомленні в Х.

У командуванні додали, що здійснюють моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування.