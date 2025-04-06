Інтерфакс-Україна

Події

02:32 06.04.2025

У європейських містах пройшли протести через політику Трампа

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Сотні людей вийшли в суботу на акції протесту в європейських містах проти президента США Дональда Трампа і його радника Ілона Маска після того, як американський президент оголосив про запровадження масштабних глобальних тарифів, повідомляє Euronews.

У німецькому місті Франкфурт-на-Майні демонстрація "Руки геть!" була організована "Демократами за кордоном", офіційною організацією Демократичної партії для громадян США, які проживають за кордоном. Зібравшись на Опернплац, мітингарі вимагали відставки президента США з гаслами "Відновити демократію", "Руки геть від наших особистих даних" і "Світ втомився від вашого лайна, Дональде, йди геть!".

У Берліні, протестуючи перед автосалоном Tesla, демонстранти тримали плакати із закликом до співвітчизників, які живуть у Німеччині, вийти на протест, щоб "покласти край хаосу" у США. На гаслах було написано "Заткнися, Ілоне, за тебе ніхто не голосував", а собака носив табличку з написом "Собаки проти DOGE", що відсилає до Департаменту урядової ефективності США - ініціативи адміністрації Трампа, яку тимчасово очолює Ілон Маск.

У столиці Франції Парижі близько 200 людей, переважно американців, зібралися на площі Республіки, щоб висловити протест проти Трампа. Дехто виступав з промовами, засуджуючи президента, протестувальники розмахували плакатами "Опір тирану", "Верховенство права", "Феміністки за свободу, а не за фашизм" і "Врятуйте демократію". Один з них співав і грав пісню Боба Ділана "Masters of War".

Протести проти Трампа і Маска пройшли і в інших європейських містах, зокрема в Лондоні та Лісабоні.

У британській столиці кілька сотень людей зібралися на Трафальгарській площі з плакатами "Гордим американцям соромно" і "WTAF Америка?". Натовп скандував "Руки геть від Канади", "Руки геть від Гренландії" і "Руки геть від України", одночасно слухаючи промови з критикою Трампа.

Джерело: https://www.euractiv.com/section/politics/news/hundreds-of-protesters-turn-out-in-european-cities-against-trump/?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it

Теги: #трамп #протести #європа #політика

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