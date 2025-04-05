Російський удар БпЛА по Кривому Розі: зросла кількість постраждалих до семи, одна людина загинула – ДСНС

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки БпЛА на Кривий Ріг зросла до семи осіб, одна людина загинула, повідомляє ДСНС України у своєму телеграм-каналі в суботу.

"Ворог ударив по місту дронами-камікадзе. На жаль, одна людина загинула, семеро — дістали поранення. Рятувальники ліквідували кілька пожеж — горіли приватні будинки, господарські споруди, гаражі ", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, дитячий майданчик, трамвайну колію, маршрутні мікроавтобуси та легкові автомобілі.