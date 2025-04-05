Інтерфакс-Україна

Події

06:23 05.04.2025

У Чорному морі – два ворожі кораблі – ВМС ЗСУ

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У Чорному морі станом на 06:00 неділі перебувають два ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр", із загальним залпом до восьми ракет, повідомили у телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі зафіксовано чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп може сягати до 26 ракет.

Також, за даними ВМС, за добу в інтересах РФ Керченською протокою пройшли шість суден: до Чорного моря – два судна, з яких одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – чотири судна, з яких жодне не йшло з боку Босфору.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12558

Теги: #флот #війна #рф

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