Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

Президенту США Дональду Трампу не радять спілкуватися з кремлівським диктатором Владіміром Путіним, поки той не зобов'яжеться припинити вогонь у війні з Україною, повідомив канал NBC у четвер.

"Станом на сьогоднішній день, за словами двох чиновників адміністрації, телефонна розмова між Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним не була запланована. За словами чиновників, найближче оточення Трампа радить йому не розмовляти з Путіним доти, доки той не візьме на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню", - повідомляє NBC.

У неділю Трамп заявив в інтерв'ю NBC News, що планує поговорити з Путіним цього тижня. Він також сказав, що "дуже злий" на Путіна за те, що той сказав, що президент України Володимир Зеленський повинен піти у відставку.

Втім адміністрація Трампа уможливила російському переговорнику Кирилу Дмитрієву зустріч з офіційними особами Білого дому та представниками Конгресу США в Вашингтоні.

Джерело: https://www.nbcnews.com/politics/trump-administration/live-blog/trump-tariffs-china-doge-musk-immigration-live-updates-rcna199420#rcrd76218