Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

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Станом на сьогодні Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні, зокрема, 173 тис. житлових будинків, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Станом на сьогодні Росія знищила 214 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури. Було повністю знищено 173 тисячі житлових будинків, 4 тисячі шкіл, тисячі лікарень. Тільки по наших електростанціях було завдано з початку війни 773 удари. Було зруйноване 9 тисяч об'єктів комунікації", - сказав Єрмак під час виступу на фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу з написання есе на тему: "Роль штучного інтелекту у притягненні рф до відповідальності" у п'ятницю.

Окрім того, за словами Єрмака, Світовий банк оцінив збитки, завдані Україні російською агресивною війною, в $524 млрд, але сума може бути набагато більшою.

"Зараз Україна складає реєстр збитків, куди вносяться всі постраждали від російської агресії об'єкти. І ось тут штучний інтелект дійсно може допомогти вирішити це завдання", - додав керівник ОП.

Однак, за його словами, переконати відновити справедливість може лише людина, "те, що не під силу штучному інтелекту, під силу дипломата".