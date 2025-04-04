Інтерфакс-Україна

Події

06:35 04.04.2025

РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

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Втрати РФ у техніці за час повномасштабної агресії проти України сягнули чотирьох тисяч танків, повідомляє канал NTD у четвер.

"Росія за час повномасштабної війни проти України втратила понад 4000 танків. Це майже танковий корпус США", - цитує NTD головнокомандувачf об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі, який заявив про це під час слухань у комітеті Сенату США.

Джерело: https://www.ntd.com/live-now-senate-armed-services-hearing-on-the-posture-of-us-european-command-and-us-africa-command_1058209.html

Теги: #сша #війна #втрати #рф

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