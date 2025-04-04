РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

Втрати РФ у техніці за час повномасштабної агресії проти України сягнули чотирьох тисяч танків, повідомляє канал NTD у четвер.

"Росія за час повномасштабної війни проти України втратила понад 4000 танків. Це майже танковий корпус США", - цитує NTD головнокомандувачf об'єднаних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі, який заявив про це під час слухань у комітеті Сенату США.

Джерело: https://www.ntd.com/live-now-senate-armed-services-hearing-on-the-posture-of-us-european-command-and-us-africa-command_1058209.html