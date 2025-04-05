Інтерфакс-Україна

Події

09:31 05.04.2025

Вночі збито 51 ворожий БПЛА, 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачено

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Вночі збито 51 ворожий БПЛА, 31 безпілотник-імітатор локаційно втрачено
Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У ніч проти 5 квітня (із 21:00 4 квітня) противник атакував 92-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, підтверджено збиття 51 ударного БпЛА, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 31 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Київщина та Житомирщина.

Теги: #атака_бпла_рф

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