До 12 років ув’язнення засуджено жителя Херсона, який очолював окупаційний медзаклад – прокуратура

Мешканця Херсона засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна за пособництво державі-агресору, повідомляється на офіційному сайті Херсонської обласної прокуратури у п’ятницю.

Чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України. Вирок набув чинності.

Окрім позбавлення волі, його також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, а також посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, на строк 15 років.

За даними слідства, у червні 2022 року засуджений добровільно погодився на співпрацю з окупаційною владою та обійняв посаду "в.о. главного врача" у незаконно створеній установі "ГБУ "Территориальное медицинское объединение МВД"" на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Він зареєстрував заклад у псевдореєстраційних органах окупаційної адміністрації та організував його роботу. Також чоловік закликав громадян України працевлаштовуватись до "установи" та обіцяв підлеглим отримання військових звань держави-агресора.

Джерело:https://kherson.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=385924