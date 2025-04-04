Зеленський: Нові тарифи США це не дуже добре, але на українську економіку і постачання зброї вони ніяк не вплинуть

Введення нових мит адміністрацією президента США ніяк не вплине на українську економіку і на постачання Україні зброї, переконаний президент України Володимир Зеленський.

"Об'єм постачання зброї ніяк не впливає на це, це перше", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у п'ятницю ввечері.

За його словами, товарогобіг України зі Сполученими Штатами Америки "дуже малий". "Той об'єм, де ми бачимо, у нас сьогодні 3,5-3,8 мільярдів товаровобіг між нами і Сполученими Штатами Америки. Ми розуміємо, які мита були ще до цього на нашу металургію - на металургію у нас було 25% ще раніше, а потім, після початку повномасштабної війни, тариф був зменшений і на сьогодні він повернувся. Тобто, я маю на увазі, це не ті об'єми, про які сьогодні можна говорити з якимось проблемами. Для нас це не є проблемою", - сказав голова держави.

"Для економіки це не дуже добре, зрозуміло. А що до питання тарифів, вони впливати на нас не будуть, в цілому на нашу економіку", - резюмував Зеленський.