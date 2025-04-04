У Харкові внаслідок ДТП, загинули двоє людей - поліція

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, яка сталася у п'ятницю близько 16:00 на проспекті Героїв Харкова, внаслідок якої загинули двоє людей, повідомляє відділкомунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

"33-річний водій мотоцикла проїжджав перехрестя на червоний сигнал світлофора та допустив зіткнення з автомобілем Toyota. Внаслідок ДТП водій мотоцикла помер на місці події. З травмами 44-річну пасажирку автомобіля доставили до лікарні, де вона померла", - ідеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.