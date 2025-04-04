Інтерфакс-Україна

Події

20:00 04.04.2025

Безпілотні системи – геймченджер, і ми лише на старті розкриття їхнього потенціалу, - голова "АОЗ"

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Безпілотні системи – геймченджер, і ми лише на старті розкриття їхнього потенціалу, - голова "АОЗ"
Фото: https://www.facebook.com/

Директора Агенції оборонних закупівель (АОЗ) при Міністерстві оборони України Арсен Жумаділов переконаний, що встановлення зрозумілих правил, що спонукатимуть виробників безпілотних систем розвиватись, дозволить якнайбільш ефективно закрити потреби Сил оборони України.

"Безпілотні системи – геймченджер, і ми лише на старті розкриття їхнього потенціалу. Ми в АОЗі переконані, що встановлення зрозумілих правил, що спонукатимуть виробників розвиватись, дозволить якнайбільш ефективно закрити потреби Сил оборони України", - написав він у Facebook у п'ятницю.

Як зазначив очільник "АОЗ", була запущена динамічна системи закупівель для БПЛА - рамкова угоди в електронній системі Prozorro, що надала доступ до конкурентних процедур у сфері оборони.

"Система складається з двох етапів: спочатку – кваліфікація учасників, далі – закупівлі на основі запитів МОУ або ГШ із чіткими технічними характеристиками. Такий крок дозволить відійти від закупівель за "найменуваннями" (коли закупівлі відбуваються за назвами БПЛА конкретних виробників) і дає можливість забезпечити рівні умови для ринку", - вказав він.

Жумаділов уточнив, що наразі подано 20 заявок та триває кваліфікація та робота з постачальниками. За його словами, подальші кроки будуть включати в себе контрактування на 2025 рік, перебудову процесу закупівлі БПЛА, розширення номенклатури та розбудова маркетплейсу для виробників БПЛА. Голова "АОЗ" зазначив, що Закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" (ДОТ) вже презентував демоверсію такого маркетплейсу – DOT-Chain Defence.

"DOT-Chain Defence – це інструмент для структурної реформи в забезпеченні нашого війська БПЛА. Якщо простими словами, то DOT-Chain Defence це онлайн-магазин, у якому військові самі обиратимуть дрони за потребами, бюджетом і характеристиками. Вони зможуть відстежувати хід замовлення. Для виробників - це прозора взаємодія, чіткі вимоги та інструменти для масштабування. Система створює стимул удосконалювати продукти, аби відповідати запитам і залишатися конкурентними", - наголосив Жумаділов.

Як повідомлялось, у четвер закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію DOT-Chain Defence – IT-системи, яка має на меті покращити забезпечення військових на фронті. DOT-Chain Defence функціонуватиме для забезпечення військових підрозділів БпЛА, наземними роботизованими комплексами, засобами РЕБ та РЕР. Виробникам безпілотних систем презентували функціонал системи, надали можливість особисто його протестувати й отримати відповіді на запитання.

 

Теги: #дрони #аоз

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