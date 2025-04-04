Інтерфакс-Україна

Події

17:54 04.04.2025

У Херсоні від артобстрілу окупантів пошкоджено лікарню та багатоповерхівки, є постраждалий

1 хв читати

Російські війська здійснили обстріл Херсону з артилерії з тимчасово окупованого лівобережжя: у Дніпровському районі пошкоджено заклад охорони здоров"я та сусідні багатоповерхівки, у Центральному районі є постраждалий, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Після 15.00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя розпочали обстріл Дніпровського району. Під ударом була територія поблизу закладу охорони здоров’я. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки. Постраждала і сама лікарня. Зокрема, в одному з відділень побиті вікна і фасад. Ворог випустив близько 10 снарядів", - написав Мрочко у Телеграмі у п'ятницю.

Трохи пізніше Мрочко повідомив, що о 15:30 російські війська вдарили з артилерії по Центральному району Херсона. Постраждав 76-річний чоловік. "Із акубаротравмою, пораненням потиличної області та множинними саднами ніг його доставили до лікарні. Стан потерпілого - середньої тяжкості", - написав Мрочко у телеграмі.

Теги: #артобстріл #херсон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 02.04.2025
На час Великодніх свят та поминальних днів у Херсонській міській громаді запроваджено додаткові обмеження – голова МВА

На час Великодніх свят та поминальних днів у Херсонській міській громаді запроваджено додаткові обмеження – голова МВА

17:46 01.04.2025
У Херсоні у березні загинули 17 цивільних, 168 людей дістали поранень – влада

У Херсоні у березні загинули 17 цивільних, 168 людей дістали поранень – влада

16:39 01.04.2025
Тривалість комендантської години у Херсоні та області зменшено - влада

Тривалість комендантської години у Херсоні та області зменшено - влада

07:38 01.04.2025
У Херсоні деякі райони без світла

У Херсоні деякі райони без світла

18:42 29.03.2025
Одна людина загинула внаслідок ворожого артобстрілу а Сумській області - прокуратура

Одна людина загинула внаслідок ворожого артобстрілу а Сумській області - прокуратура

13:41 27.03.2025
Росіяни вкрили артилерійським вогнем центральну частину Херсона, поранено чоловіка

Росіяни вкрили артилерійським вогнем центральну частину Херсона, поранено чоловіка

17:35 23.03.2025
На Херсонщині в результаті артобстрілу постраждав цивільний – МВА

На Херсонщині в результаті артобстрілу постраждав цивільний – МВА

15:59 02.03.2025
Троє людей постраждали у Нікополі через ворожий артобстріл

Троє людей постраждали у Нікополі через ворожий артобстріл

14:01 04.01.2025
Троє жителів Нікополя постраждали через ворожий артобстріл - ОВА

Троє жителів Нікополя постраждали через ворожий артобстріл - ОВА

13:48 21.08.2024
Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано адмінбудівлю, під завалами можуть бути люди - начальник МВА

Унаслідок ворожого артобстрілу Козачої Лопані зруйновано адмінбудівлю, під завалами можуть бути люди - начальник МВА

ВАЖЛИВЕ

Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

Радник глави МВС Фінашин: Призначаємо помічників облуправлінь поліції, які займатимуться ветеранською політикою на місцях

Росія знищила 214 тис. об'єктів цивільної інфраструктури в Україні - Єрмак

Рютте: Шлях України до НАТО є незворотнім, але ми ніколи не обіцяли, що членство буде частиною мирної угоди

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

ОСТАННЄ

Правління банку "Український капітал" поповнилося експредставниками Комінбанку та БІЗбанку

Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів, – голова Військового комітету ЄС

Росія вже намагається дестабілізувати Європу за допомогою гібридних заходів – голова Військового комітету ЄС

Ветеран Нацгвардії, Герой України Фінашин: Не можу сказати, що якась країна виграла "ветеранку"

Аварійно-рятувальні роботи на місці влучання ворожого дрона у житловий будинок в Харкові завершені

США чекатимуть від РФ дій в напрямку миру лише кілька тижнів, Конгрес вже готує законопроєкт про підвищення санкцій – Рубіо

Радник глави МВС Фінашин: Призначаємо помічників облуправлінь поліції, які займатимуться ветеранською політикою на місцях

ВАКС оголосив вирок у справі нардепа, що отримував незаконні компенсації за винайм житла у Києві

Експосол Японії в Україні Мацуда Кунінорі увійшов до консультативної ради ДТЕК

СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА