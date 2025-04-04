У Херсоні від артобстрілу окупантів пошкоджено лікарню та багатоповерхівки, є постраждалий

Російські війська здійснили обстріл Херсону з артилерії з тимчасово окупованого лівобережжя: у Дніпровському районі пошкоджено заклад охорони здоров"я та сусідні багатоповерхівки, у Центральному районі є постраждалий, повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Після 15.00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя розпочали обстріл Дніпровського району. Під ударом була територія поблизу закладу охорони здоров’я. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки. Постраждала і сама лікарня. Зокрема, в одному з відділень побиті вікна і фасад. Ворог випустив близько 10 снарядів", - написав Мрочко у Телеграмі у п'ятницю.

Трохи пізніше Мрочко повідомив, що о 15:30 російські війська вдарили з артилерії по Центральному району Херсона. Постраждав 76-річний чоловік. "Із акубаротравмою, пораненням потиличної області та множинними саднами ніг його доставили до лікарні. Стан потерпілого - середньої тяжкості", - написав Мрочко у телеграмі.