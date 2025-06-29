Ворожий артобстріл Купʼянська забрав життя мешканця міста, ще одного важко поранено

Мирний житель міста Купʼянськ Харківської області загинув внаслідок обстрілу житлового кварталу міста російськими окупантами у неділю о 13:30.

"Загинув 54-річний чоловік. Ще один чоловік, якому 32 роки, дістав поранення: у важкому стані його госпіталізували до лікарні", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Крім того, вранці окупанти завдали серію авіаційних ударів по прифронтовій Вільхуватці Купʼянського району Харківської області. Загалом окупанти скинули на село 4 керовані авіабомби. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу України).