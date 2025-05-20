Внаслідок ворожого артобстрілу Купʼянська постраждали 3 жінки - прокуратура

У вівторок, близько полудня, ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Купʼянська (Харківська обл.), постраждали три місцеві жінки, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Три жінки віком 73, 69 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес. У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).