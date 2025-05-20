Інтерфакс-Україна
Події
17:13 20.05.2025

Внаслідок ворожого артобстрілу Купʼянська постраждали 3 жінки - прокуратура

1 хв читати

У вівторок, близько полудня, ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл Купʼянська (Харківська обл.), постраждали три місцеві жінки, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Три жінки віком 73, 69 та 55 років зазнали гострої реакції на стрес. У місті зруйновано та пошкоджено житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Теги: #купянськ #артобстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:10 18.05.2025
Внаслідок російського авіаудару по Купʼянську постраждали троє мирних мешканців – прокуратура

Внаслідок російського авіаудару по Купʼянську постраждали троє мирних мешканців – прокуратура

10:31 16.05.2025
У Куп’янську одна загибла і четверо постраждалих внаслідок удару ворожого fpv-дрона

У Куп’янську одна загибла і четверо постраждалих внаслідок удару ворожого fpv-дрона

15:01 14.05.2025
Через ворожий авіаудар по Купʼянську загинув мирний мешканець – прокуратура

Через ворожий авіаудар по Купʼянську загинув мирний мешканець – прокуратура

14:01 13.05.2025
На лівому березі Куп’янська залишається менше 100 осіб, що підлягають евакуації

На лівому березі Куп’янська залишається менше 100 осіб, що підлягають евакуації

15:51 08.05.2025
У Куп'янську уже двоє постраждалих внаслідок удару ворожого FPV

У Куп'янську уже двоє постраждалих внаслідок удару ворожого FPV

15:14 08.05.2025
У Куп’янську рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів будівлі КП, зруйнованої ворожим авіаударом

У Куп’янську рятувальники деблокували тіло загиблого чоловіка з-під завалів будівлі КП, зруйнованої ворожим авіаударом

14:38 05.05.2025
У Купʼянську ворожий FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, поранено пенсіонера - прокуратура

У Купʼянську ворожий FPV-дрон поцілив у цивільну автівку, поранено пенсіонера - прокуратура

17:15 03.05.2025
Поліція вивезла у безпечне місце шістьох мешканців з Купʼянської громади

Поліція вивезла у безпечне місце шістьох мешканців з Купʼянської громади

12:01 03.05.2025
Окупанти вдарили КАБом по будівлі частини ДСНС у Куп’янську, без постраждалих

Окупанти вдарили КАБом по будівлі частини ДСНС у Куп’янську, без постраждалих

20:14 02.05.2025
Через масовану ворожу авіаатаку загинув мирний житель Купʼянська, ще один перебуває під завалами - прокуратура

Через масовану ворожу авіаатаку загинув мирний житель Купʼянська, ще один перебуває під завалами - прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

ЄС запровадив санкції за використання хімзброї в Україні

Велика Британія оголосила про масштабні санкції проти РФ на підтримку України

ЄС затвердив 17-й пакет санкцій проти РФ – Каллас

Каллас: ми посилимо тиск на РФ, щоб вона також хотіла миру

ОСТАННЄ

Парламенти України та Британії готові ратифікувати Угоду про партнерство між країнами - Кондратюк

Угорщина заявила про виявлення ще двох "українських шпигунів"

Зеленський після розмови з Мерцом: Максимально координуємо контакти та кроки, важливо зберігати єдність

МЗС Литви: 18-й пакет санкцій проти РФ має вдарити по агресору там, де " справді болить"

Сибіга в ЄС назвав можливі санкції для РФ та запросив угорців до діалогу про нацменшини, щоб розблокувати відкриття переговорних кластерів

У Раді зареєстровано проєкт постанови про визнання КНДР державою агресором

Уряд ініціюватиме збільшення видатків держбюджету-2025 на 400-500 млрд грн - депутат

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили підготовку до 18-го пакету санкції проти РФ

ЄС застосував санкції до РФ за порушення прав людини та гібридні загрози. У списку – Медведчук, Волошин

Суддю у відставці викрито на підбуренні бізнесмена до хабаря - САП

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА