ВАКС оголосив вирок у справі нардепа, що отримував незаконні компенсації за винайм житла у Києві

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) затвердив угоду про визнання винуватості з народним депутатом VIII скликання Русланом Демчаком, якого обвинувачують у незаконних компенсаціях за винайм житла у Києві, повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"4 квітня 2025 року вироком ВАКС затверджено угоду про визнання винуватості у справі стосовно народного депутата України VIII скликання, обвинуваченого в незаконному отриманні компенсації за винайм житла у столиці", - йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідно до умов затвердженої судом угоди, обвинуваченому призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі та звільнено від його відбування з іспитовим строком 1 рік. Також йому призначено штраф 17 тис грн. та позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком 1 рік. Передумовою укладення угоди стало відшкодування обвинуваченим майже 800 тис. грн за весь період користування готельним номером, з яких понад 225 тис. грн становили збитки у кримінальному провадженні.

Крім того, обвинувачений зобов'язався до набрання вироком законної сили перерахувати на спеціальний рахунок проєкту United24 благодійну пожертву в розмірі 2 млн грн для закупівлі Міністерством охорони здоров'я України броньованих авто швидкої допомоги.

Зазначається, що народний депутат одержав компенсацію за користування готельним номером ДП "Готельний комплекс "Київ" з вересня 2017 року по жовтень 2018 року. Проте в межах досудового розслідування встановлено, що насправді обвинувачений мав власне житло в передмісті столиці і фактично в цей період проживав саме там.

У відомстві не називають прізвище колишнього нардепа, судячи з подробиць справи, мова йде про Руслана Демчака.