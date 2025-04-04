Інтерфакс-Україна

Події

16:36 04.04.2025

СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

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СБУ повідомила про заочну підозру двом адміралам та полковнику РФ, відповідальним за ракетний удар по центру Одеси

Служба безпеки України зібрала доказову базу та повідомила про заочну двом російських адміралам та полковнику, які командували повітряними ударами по Одесі 5 листопада 2023 року, внаслідок якого були пошкоджені об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО, що розташовані в центральній частині портового міста.

"Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено історичні будівлі, зокрема Палац Потоцького та Будинок Боффо. За даними слідства, наказ на здійснення обстрілу віддав російський адмірал Віктор Соколов – командувач Чорноморського флоту військово-морського флоту рф. Далі його заступник – віце-адмірал Аркадій Романов – спланував ворожий удар та віддав відповідне розпорядження своєму підлеглому. Мова йде про полковника Олексія Щербакова, який командує 15-ю окремою береговою ракетною бригадою Чорноморського флоту рф", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в п'ятницю.

За даними слідства, для здійснення повітряної атаки окупанти використали протикорабельну ракету середнього радіусу дії типу 3М55 "Онікс".

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили Соколову, Романову та Щербакову про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій за попередньою змовою групою осіб).

Теги: #адмірал #сбу #підозра #рф

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