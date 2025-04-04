Інтерфакс-Україна

Події

16:44 04.04.2025

Експосол Японії в Україні Мацуда Кунінорі увійшов до консультативної ради ДТЕК

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Експосол Японії в Україні Мацуда Кунінорі увійшов до консультативної ради ДТЕК

Експосол Японії в Україні (жовтень 2021 - жовтень 2024) Мацуда Кунінорі увійшов до консультативної ради ДТЕК, повідомив СЕО енергохолдингу Максим Тімченко.

"Радий вітати нового члена ради Кунінорі Мацуду, посла Японії в Україні до минулого року, який підтримуватиме наші зусилля із залучення спільноти інвесторів Японії під час розбудови нової енергетичної системи України", – написав він у мережі Х у п’ятницю.

Тімченко також повідомив про нещодавнє засідання ради, на якому її члени обговорили, зокрема, важливі питання євроінтеграції України та розвитку її енергосектора.

"Дуже дякую консультативній раді ДТЕК за їхню думку цього тижня, оскільки вони допомагають нам орієнтуватися у все більш складному світі. Засідання ради – це безцінний шанс відійти назад і побачити ширшу картину", – зазначив СЕО ДТЕК.

За його словами, колишній міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак, який був головним переговірником ЄС щодо Угоди про асоціацію з 2010 по 2012 рік, висловився за поглиблення взаємодії з Євросоюзом.

Тімченко також вказав, що колишній генеральний директор Світової організації торгівлі Паскаль Ламі розповів про вплив напруженості в глобальній торгівлі, а голова Форуму енергетичного переходу Міріам Мейс – про посилення енергетичного зв’язку між Україною та рештою Європи. Крім того, шведсько-американський економіст і дипломат Андерс Ослунд зупинився на темі макроекономічного фону війни та шляху до потужного відновлення, а Надзвичайний і Повноважний Посол Італії у Великій Британії з 2017 по 2022 рік Рафаеле Тромбетта – на планах Конференції з відновлення України URC2025 у Римі цього липня. Водночас, як зазначив Тімченко, колишній глобальний керуючий партнер Ernst&Young Вікторія Кокрейн підняла тему стимулювання управління компанії, її прозорості та антикорупційної програми.

"ДТЕК цього року відзначає своє 20-річчя, ці перспективи допомагають нам переосмислити майбутнє енергетики для України та загалом на континенті", – резюмував СЕО.

Теги: #дтек #мацуда

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