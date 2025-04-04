Інтерфакс-Україна

Події

16:02 04.04.2025

Рубіо: Трамп не піде на безкінечні переговори з РФ

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Рубіо: Трамп не піде на безкінечні переговори з РФ

Державний секретар США Марко Рубіо запевняє, що президент Дональд Трамп не піде на безкінечні переговори з Росією, яка передбачає тактику очікування та затягування, і переконаний, що через тижні буде відомо, готові росіяни до миру чи ні.

Про це він сказав у п’ятницю в Брюсселі журналістам по завершенню участі в засіданні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Ми працюємо над тим, щоб просувати мир. Якщо буде тактика очікування і затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені. І президент Трамп не потрапить в пастку безкінечних переговорів. Ми скоро будемо знати, чи Росія серйозно ставиться до миру. Якщо так, це буде чудово. Якщо ні, треба буде переоцінювати наше положення і те, що ми будемо робити з цим", - пояснив Рубіо.

Держсекретар наголосив, президент США хоче закінчити війну на ранній стадії роботи своєї адміністрації. "І можливо закінчити цю війну на умовах, що допустимо для обох сторін, якщо обидві сторони погодяться. І ми зараз у процесі знаходження цих умов. І ми скоро будемо знати - через тижні, а не місяці, чи Росія готова до миру. Якщо так, то ми можемо закінчити війну. Якщо ні, то треба проштовхувати нашу пропозицію. І це буде процес", - деталізував він.

При цьому він переконаний, що це рішення має ухвалити Путін. "Якщо українці показали свою готовність до припинення вогню і створити простір для переговорів, тоді скоро, не через півроку, Росія і Путін матимуть ухвалити рішення, чи вони готові до миру, чи ні", - наголосив держсекретар.

За його словами, наразі в Вашингтоні дивляться на дії Росії. "Ми хочемо знати, чи мир можливий. І ми зараз дивимося, чи Росія готова до миру. Ми дивимося на їхні дії. Не слова, а їхні дії будуть показувати, чи вони серйозно ставляться до цього. І ми, знову ж таки, хочемо це скоро знати. Я сподіваюся, що вони готові", - додав Рубіо.

Теги: #переговори #рубіо #трамп #рф

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