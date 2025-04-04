Інтерфакс-Україна

Події

15:48 04.04.2025

Єрмак: Сьогодні є не дуже гарні тенденції зближення з росіянами

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Єрмак: Сьогодні є не дуже гарні тенденції зближення з росіянами
Фото: сайт Президента України

Сьогодні є не дуже гарні тенденції зближення з росіянами, Україна працює, щоб підняти українське питання на перше місце, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"І саме сьогодні представники нашої країни, навіть не щотижня зустрічаються з першими особами, а практично кожні два-три дні. І маємо сьогодні добиватися, бо все непросто", - сказав Єрмак на фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу з написання есе на тему: "Роль штучного інтелекту у притягненні рф до відповідальності" у п'ятницю.

Він зауважив, що у новій адміністрації США є багато людей з бізнесу, для яких важливо розуміти, які є перспективи у партнерстві з Україною.

Говорячи про перемовини в Джидді, керівник ОП зазначив, що були "конструктивні розмови" .

"Немає жодних якихось питань, що вони не розуміють щось, або там проти нас, або в Ер-Ріяді делегацію яку очолював міністр оборони, теж абсолютно був конструктивний діалог. Але ще в них є позиція, вони вважають, що з Росією можна знайти компроміс", - додав Єрмак.

Окрім того, він зазначив, говорячи про тариф на мита в США, що Америка хоче повернути все виробництво до США, проте додав, що не впевнений, що вони зможуть зробити все.

"Дає це можливість для того, щоб Україна зайняла своє місце. Це ж може бути в тому числі економічною умовою якоюсь щодо завершення цієї війни, тому що навіть такі гіганти, як Adidas, Puma, втратили сотні мільярдів просто за один день... сьогодні в нас все є для того, щоб розмістити ці виробництва і так далі", - пояснив керівник ОП.

Теги: #єрмак #рф

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