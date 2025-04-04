Чіткі терміни служби мотивують найбільше кандидатів долучатися за програмою "Контракт 18-24" - Сухопутні війська

Чіткі терміни контракту строком на 1 рік, бажання захищати Україну та гроші є основною мотивацією кандидатів, що долучаються до війська за програмою "Контракт 18-24", повідомив офіцер групи іміджевої продукції 1 центру рекрутингу Сухопутних військ лейтенант Максим Тєплов.

"Що мотивує кандидатів. Ми проводимо з ними опитування, чому саме вони вирішилися долучитися до проєкту. Багато хто може подумати, що це кошти, але ми приємно здивовані, тому що це не так. А це те, що є чіткі терміни контракту - 1 рік. Далі йде бажання захищати країну і на третьому місці - кошти", - сказав Тєплов на пресконференції в Києві у пʼятницю.

Він зазначив, що рекрути "Контракт 18-24" після оформлення у центрі рекрутингу Сухопутних військ спочатку прибувають на БЗВП в навчальному центрі, що триває 45 днів.

"На кожного рекрута виділяється понад 200 тис. грн на матеріально-технічні засоби (наприклад, піропатрони, маскувальні сітки і т.д.). Це окремо від спорядження. Воно рахується окремо", - пояснив Тєплов.

Як розʼяснили у Сухопутних військах, після цього кандидат відправляється на фахову підготовку, вона триває від 2 тижнів.

Далі відбувається курс адаптації у військовій частині, тобто кандидат проходить бойове злагодження, не у зоні бойових дій – 14 діб.

Водночас Тєплов не зміг розкрити дані стосовно кількості людей, що вже долучилися за програмою, остільки це конфіденційна інформація.

"Стосовно цифр - кількості набраних кандидатів - на жаль, називати не можу, так як це є конфіденційнійною інформацією", - сказав він.

Офіцер відділення дистанційного найму, соціальних мереж та взаємодії із ЗМІ 1 центру рекрутингу Сухопутних військ молодший лейтенант Алла Пунько зазначила, що в процесі БЗВП "навчання проходить у складах по 25-30 осіб". Рекрути вивчають, зокрема, звʼязок, тактичну медицину, вогневу підготовку, національно-патріотичну підготовку.

Критерії відбору: вік 18-24 років включно; засвідчена військово-лікарською комісією придатність; проходження психологічного відбору; судимість.

"Також можуть відмовити безпосередньо у частині, якщо кандидат не відповідає займаній посаді", - зазначила Пунько.

За її словам, загалом на сьогодні кількість відмов невелика - близько 5%.

Також у Сухопутних військах розʼяснили, як здійснюються грошові виплати. Як повідомила Пунько, перша виплата - 200 000 грн - відбувається впродовж 5 днів після підписання контракту. Далі 300 тис грн рекрут отримує після проходження підготовки та початку виконання бойових задач, ще 500 тис грн - після завершення річного контракту. Загалом громадянам, що уклали контракт, надається одноразова грошова допомога за укладення контракту у розмірі 1 000 000 гривень.

Крім того, добровольцям виплачуватиметься щомісячне грошове забезпечення, а також спеціальні доплати за виконання бойових завдань. Кандидати мають можливість щомісяця отримувати до 120 000 грн. Загальний розмір одноразової додаткової винагороди може бути скорегований у разі припинення або скасування дії воєнного стану, недотримання вимог контракту щодо строків безпосередньої участі у бойових діях, а також у випадку дострокового розірвання контракту на підставах передбачених діючім законодавством. У разі систематичного невиконання умов контракту, що супроводжувалось притягненням військовослужбовця до кримінальної, адміністративної або дисціплінарної відповідальності, йому доведеться повернути державі весь обсяг отриманої одноразової винагороди.

"Рекрут отримує 20 тис грн, плюс-мінус, зарплати відповідно і плюс кошти за виконання бойових завдань. Це не враховуючи додаткової виплати у розмірі 1 мільйона гривень", - сказала Пунько.

"Контракт 18-24" - цедобровільна служба за контрактом для громадян віком з 18 до 24 років, яка дозволяє всього за 1 рік отримати конкурентні виплати, престижний досвід та соціальні гарантії, яких немає у цивільному житті.

Кандидати можуть долучитися до наступних підрозділів: 10-а окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"; 28-а окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу; 72-а окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців; 92-а окрема штурмова бригада імені кошового отамана Івана Сірка; 95-а окрема десантно-штурмова Поліська бригада; 38-а окрема бригада морської піхоти; 3-а окрема штурмова бригада; 93-я окрема механізована бригада "Холодний Яр"; 24-а окрема механізована бригада імені короля Данила; 30-а окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького; 128-а окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада; 36-а окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського; 39-а окрема бригада берегової оборони; 25-а окрема повітрянодесантна Січеславська бригада; 80-а окрема десантно-штурмова Галицька бригада; 59-а окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка.

Кандидати приймаються на військову службу на посади рядового складу. Контракт укладається для проходження служби за такими штатними посадами:

• стрілець, старший стрілець;

• стрілець‑снайпер, стрілець‑санітар;

• помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник;

• розвідник, старший розвідник.

Після закінчення строку дії контракту військовослужбовець має право звільнитися з військової служби або укласти новий контракт. Добровольці, які уклали та відслужили річний контракт, отримують можливість на 12 місяців бути звільненими від мобілізації.