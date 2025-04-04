Інтерфакс-Україна

Події

14:10 04.04.2025

Кабмін погодив утворення Інституту екологічного відновлення та розвитку України

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Кабмін погодив утворення Інституту екологічного відновлення та розвитку України

Кабінет міністрів погодив утворення державної наукової установи "Інститут екологічного відновлення та розвитку України".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.

Зокрема, погоджено пропозицію Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів щодо утворення державної наукової установи "Інститут екологічного відновлення та розвитку України" з віднесенням її до сфери управління зазначеного міністерства, через реорганізацію шляхом злиття державного закладу "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" та державної установи "Центр підвищення кваліфікації працівників водного господарства".

Теги: #екологія #інститут

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