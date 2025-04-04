Інтерфакс-Україна

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13:58 04.04.2025

Кабмін направив 128 млн грн Міноборони для забезпечення заходів із формування армійських корпусів у ЗСУ

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Кабмін направив 128 млн грн Міноборони для забезпечення заходів із формування армійських корпусів у ЗСУ

Кабінет міністрів України направив 128 млн грн Міністерству оборони для забезпечення заходів із формування армійських корпусів у складі Збройних сил України.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, залишки коштів станом на 1 січня 2025 року, джерелом формування яких були надходження спеціального фонду державного бюджету від плати за послуги, надані Державною службою геології та надр, отримані як плата (збір) за вторинну (оброблену) геологічну інформацію при оформленні спеціального дозволу на користування надрами, у сумі 128 млн 64 тис. грн спрямовано Міноборони за спеціальним фондом державного бюджету для забезпечення заходів із формування армійських корпусів у складі ЗСУ.

Зазначається, що з даної суми: 21 млн 942 тис. грн підуть на бюджетну програму "Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання"; 106 млн 122 тис. грн - на бюджетну програму "Забезпечення діяльності Збройних сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни".

Теги: #кабмін #міноборони

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