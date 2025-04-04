Нацполіція викрила в Кривому Розі схему "монополізації" ритуальних послуг з перевезення та поховання загиблих військових

Фото: https://t.me/UA_National_Police/37380

Національна поліція України затримала учасників злочинної організації, яка "монополізувала" ритуальні послуги в Кривому Розі (Дніпропетровська обл.), зокрема з перевезення тіл загиблих військовослужбовців та послуги, пов’язані з похованням.

"Завдяки зв’язкам лідера організації – директора комунального підприємства - у міськраді тендери на послуги з перевезення тіл полеглих військовослужбовців, а також обслуговування кладовищ вигравали підконтрольні фірми", - йдеться в повідомленні Нацполіції на сайті в п'ятницю.

За її даними, вже затримано дев'ять учасників угруповання, її лідер-комунальник втік за кордон.

Уточнюється, що організатор схеми залучив до злочинної діяльності ряд приватних фірм та підприємців, посадовців міськради та цивільних осіб.

"Загалом у них було три окремих напрями: перевезення тіл загиблих (померлих) військовослужбовців та послуги, пов’язані з похованням, утриманням кладовищ та ремонтні роботи об’єктів благоустрою, до прикладу - парків та скверів", - уточнюють в поліції.

Підконтрольні підприємства ставали переможцями в тендерах, бо власне під них і прописувалися умови. "Щоб вкрасти гроші з бюджету, до офіційних документів вносили фіктивні дані не тільки щодо обсягів виконаних робіт, але й навіть завищували вартість одного кілометра міжміських транспортних перевезень тіл загиблих (померлих) військовослужбовців", - наголошується в повідомленні.

В Нацполіції також повідомляють, що діяльність злочинної схеми принесла учасникам десятки мільйонів гривень: лише за кількома договорами сума привласнених коштів з бюджету сягнула 7 млн грн. Гроші витрачалися на придбання авто та нерухомості.

Правоохоронці провели 77 обшуків: у службових кабінетах комунальних підприємств, офісних приміщеннях суб’єктів господарювання, за місцем проживання фігурантів та вилучили понад мільйон гривень, $68 тис., EUR28 тис., документацію, чорнові записи, телефони тощо. Серед іншого - вісім автівок та мотоцикл.

Наразі дев’ятьох учасників злочинної організації затримано, їм оголошено підозри. "Йдеться про 41-річного підприємця, директорів товариств, начальника відділу комунального підприємства, начальника відділу Криворізької міської ради та працівників ТОВ. Лідеру злочинної організації підозру повідомили заочно, оскільки він на початку березня виїхав за кордон", - повідомляють в поліції.