Інтерфакс-Україна

Події

12:28 04.04.2025

СБУ затримала агентку РФ, яку ворог планував підірвати разом з вибухівкою в людному місці Дніпропетровщини

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СБУ затримала агентку РФ, яку ворог планував підірвати разом з вибухівкою в людному місці Дніпропетровщини
Фото: https://t.me/SBUkr/14547

Служба безпеки України (СБУ) запобігла теракту в місті Кам’янське на Дніпропетровщині – затримали 22-річну громадянку родом з Бахмуту, їй вже оголошено про підозру, повідомила пресслужба відомства.

"За результатами спецоперації СБУ затримала агентку російських спецслужб, яка за завданням свого куратора підготувала саморобний вибуховий пристрій (СВП) для підриву на території громади", - йдеться у повідомленні у телеграмі СБУ у п'ятницю.

За даними СБУ, зловмисниця думала, що після виготовлення СВП вона має передати замасковану вибухівку іншій особі або заховати її у схрон. Але насправді задум агресора полягав у тому, щоб вивести свою агентку в годину пік у людне місце райцентру та підірвати її разом з СВП.

Контррозвідка СБУ викрила ворожі наміри і затримала агентку, коли вона синтезувала вибухову речовину для СВП. Затримана – 22-річна наркозалежна із Бахмута, яка до захоплення міста виїхала спочатку до Харківської області, а потім на Дніпропетровщину.

Згодом вона почала шукати "швидкі заробітки" на телеграм-каналах, де її завербував російський спецслужбіст. Після виконання "тестового" завдання – підпалу релейної шафи – він доручив дівчині підготовку кривавого теракту. Для конспірації фігурантка змінила місце проживання та переїхала до орендованої квартири, яку оплачувала з криптогаманця свого куратора. За інструкцією окупантів агентка придбала термос, в який мала закласти вибухову речовину та "підсилити" її цвяхами.

Під час обшуків у помешканні затриманої виявлено компоненти для виготовлення СВП та мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Теги: #дніпропетровська_область #сбу

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