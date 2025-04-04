Інтерфакс-Україна

Події

08:49 04.04.2025

Двоє цивільних постраждало внаслідок ударів ворожих дронів у Київській області

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Двоє цивільних постраждало внаслідок ударів ворожих дронів у Київській області

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА у Броварському районі, повідомили в телеграм-каналі Київської ОВА.

"Чоловік 1987 року народження госпіталізований до місцевої лікарні. У нього множинні осколкові поранення рук, ніг та голови. Вся необхідна медична допомога надається. Чоловік 1963 року народження отримав тілесні ушкодження у вигляді саден та подряпин. Медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився", - йдеться в повідомленні ОВА.

Унаслідок ворожої атаки в Броварському районі пошкоджені СТО, АЗС та 2 адміністративні будівлі підприємств. Ліквідована пожежа автосалону та автомобілів на парковці.

 

 

Теги: #постраждалі #київська #бпла

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