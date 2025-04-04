Інтерфакс-Україна

Події

07:35 04.04.2025

Європейська Комісія має намір оштрафувати платформу X Ілона Маска – ЗМІ

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Європейська Комісія має намір оштрафувати платформу X Ілона Маска – ЗМІ
Фото: AP

Європейська Комісія готується оштрафувати соціальну мережу X, що належить мільярдерові і близькому соратнику президента США Дональда Трампа Ілону Маску, потенційно на понад 1 мільярд доларів, повідомили Сeskenoviny у четвер, посилаючись на американські джерела.

Очікується, що фінансовий штраф стане першим серйозним покаранням за невиконання нових правил ЄС, які є частиною боротьби з дезінформацією та незаконними публікаціями в Інтернеті, повідомляє в четвер газета The New York Times (NYT) з посиланням на кількох неназваних чиновників Європейського Союзу.

Деякі чиновники ЄС заявляють, що американські інтернет-гіганти, такі як Meta, Google і X, можуть стати об'єктами відплати ЄС за нові американські тарифи, про які Трамп оголосив у середу. Імпорт з ЄС буде обкладений відповідним тарифом у розмірі 20 відсотків, але політики з європейських країн хочуть спочатку обговорити можливі компроміси, перш ніж вдаватися до заходів у відповідь.

За даними джерел NYT, у випадку з мережею X комісія ретельно зважила, чи не призведе безпрецедентний штраф до подальшого погіршення відносин з Трампом, який призначив Маска після вступу на посаду голови урядової групи, відповідальної за скорочення державних витрат. Сам Маск різко критикує правила ЄС, і можна очікувати, що він звернеться до суду ЄС, розгляд якого може зайняти кілька років, якщо штраф буде накладений.

Джерело: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2656625

Теги: #штраф #маск #єс

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