Інтерфакс-Україна

Події

22:07 03.04.2025

Україна зараз в значно кращій позиції у війні, ніж минулого року – головнокомандувач сил НАТО у Європі

2 хв читати

Україна значно зміцнила свою оборону за минулий рік і покращила здатність генерувати сили, чим зменшила вірогідність програшу у війні з РФ, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі на слуханнях в Комітеті Сенату США у справах збройних сил у четвер.

На питання головуючого, наскільки Україна наблизилася до перемоги у війні з РФ порівняно з минулим роком, Каволі відповів, що Україна "в набагато кращій позиції, щоб не програти її". "Вони зміцнили свою оборону. Вони створили дуже сильну оборону, і вони покращили свою здатність генерувати сили, тому вони в набагато кращому становищі, ніж були… Їм буде важко досягти деяких речей, але вони добре справляються з тим, що вони намагаються зробити зараз, а саме - утримувати свою лінію… Вони намагаються перемогти. Вони намагаються, вони хочуть почати з того, щоб Росія не перемогла", - додав він.

головнокомандувач також повідомив, що Україна отримала кілька нових літаків F-16 від партнерів. "Там є кілька F-16, там є кілька пілотів. Там є більше F-16, підготовлених до розгортання. Є ще більше пілотів на тренувальних лініях… Літаки активні і літають щодня. І вони відбили велику кількість загроз крилатих ракет, а також здійснили дуже багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході. Жоден з F-16 не був з США. В основному вони були з північноєвропейських країн, Нідерландів, Данії", - розповів Каволі.

Роботу систем протиповітряної оборони "Петріот" в Україні він також назвав "історією успіху". "Ми довго-довго тренували хлопців, щоб вони могли ними керувати. Українці поставили на них своїх дійсно найкращих людей і пристосувалися до неї, як риба до води. І, власне, деякі їхні прийоми застосування ми зараз переймаємо", - повідомив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі.

На питання, наскільки ефективними були ракети великої дальності, які США дозволили українцям запустити по РФ, він відповів: "Дуже ефективними, в усіх сферах вони були надзвичайно ефективними". "Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною. Я був би радий поговорити з вами (на закритому засіданні – ІФ-У) про деякі речі, які вони з нею зробили", - додав Каволі.

Джерело: https://www.c-span.org/program/senate-committee/generals-testify-on-european-africa-combatant-commands/658098

Теги: #нато #війна #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:07 03.04.2025
Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

Сибіга провів зустріч з Рубіо, поінформував порушення Росією енергетичного перемир'я

21:56 03.04.2025
РФ використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити свою армію - голова Комітету Сенату США

РФ використає будь-яку паузу в бойових діях, щоб відновити свою армію - голова Комітету Сенату США

21:33 03.04.2025
Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю

Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю

20:34 03.04.2025
Заступник голови ФРС Джефферсон не бачить необхідності поспішати з подальшою зміною ставки

Заступник голови ФРС Джефферсон не бачить необхідності поспішати з подальшою зміною ставки

20:08 03.04.2025
Сибіга в НАТО буде говорити про тиск на РФ, щоб змусити розпочати справжній діалог та про гарантії безпеки

Сибіга в НАТО буде говорити про тиск на РФ, щоб змусити розпочати справжній діалог та про гарантії безпеки

17:58 03.04.2025
Путін очікує, що Трамп змусить Україну піти на поступки, яких він хоче, – ЗМІ

Путін очікує, що Трамп змусить Україну піти на поступки, яких він хоче, – ЗМІ

16:47 03.04.2025
Глава МЗС Литви: Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для НАТО протягом десятиліть

Глава МЗС Литви: Росія є і залишатиметься найбільшою загрозою для НАТО протягом десятиліть

15:44 03.04.2025
Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

15:19 03.04.2025
Французька компанія "Alta Ares" перемогла у хакатоні НАТО щодо допомоги Україні в протидії КАБам

Французька компанія "Alta Ares" перемогла у хакатоні НАТО щодо допомоги Україні в протидії КАБам

14:55 03.04.2025
Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

ВАЖЛИВЕ

СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

Вибух у київському магазині стався внаслідок підриву гранати

США та РФ продовжують розмови щодо безумовного припинення вогню - Зеленський

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

ОСТАННЄ

Харків знов під атакою ворожих БпЛА, на одному з місць влучань пожежа – мер

Сибіга подякував главі МЗС Південної Кореї за допомогу Україні на $ 100 млн

"ДОТ" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію IT-системи DOT-Chain Defence

Зеленський заслухав доповідь військових про перебіг Курської операції

Апеляційна палата ВАКС послабила вирок судді Чаусу до 8 з половиною років ув'язнення

Підписаний Меморандум про співпрацю між Міннац’єдності та Радою Європи – віцепрем’єр Чернишов

Зеленський обговорив з командирами підрозділів на Сумщині основні потреби

СБУ викрила зрадників, залучених Кремлем до реалізації проєкту про "зовнішнє управління" Україною

Наступного тижня уряд має вирішити щодо спрямування додаткових коштів на підтримку прифронтових громад - Зеленський

Прессекретар Білого дому просить інвесторів довіритися Трампу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА