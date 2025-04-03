Україна зараз в значно кращій позиції у війні, ніж минулого року – головнокомандувач сил НАТО у Європі

Україна значно зміцнила свою оборону за минулий рік і покращила здатність генерувати сили, чим зменшила вірогідність програшу у війні з РФ, заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі на слуханнях в Комітеті Сенату США у справах збройних сил у четвер.

На питання головуючого, наскільки Україна наблизилася до перемоги у війні з РФ порівняно з минулим роком, Каволі відповів, що Україна "в набагато кращій позиції, щоб не програти її". "Вони зміцнили свою оборону. Вони створили дуже сильну оборону, і вони покращили свою здатність генерувати сили, тому вони в набагато кращому становищі, ніж були… Їм буде важко досягти деяких речей, але вони добре справляються з тим, що вони намагаються зробити зараз, а саме - утримувати свою лінію… Вони намагаються перемогти. Вони намагаються, вони хочуть почати з того, щоб Росія не перемогла", - додав він.

головнокомандувач також повідомив, що Україна отримала кілька нових літаків F-16 від партнерів. "Там є кілька F-16, там є кілька пілотів. Там є більше F-16, підготовлених до розгортання. Є ще більше пілотів на тренувальних лініях… Літаки активні і літають щодня. І вони відбили велику кількість загроз крилатих ракет, а також здійснили дуже багато наступальних атак, зокрема бомбардувань на сході. Жоден з F-16 не був з США. В основному вони були з північноєвропейських країн, Нідерландів, Данії", - розповів Каволі.

Роботу систем протиповітряної оборони "Петріот" в Україні він також назвав "історією успіху". "Ми довго-довго тренували хлопців, щоб вони могли ними керувати. Українці поставили на них своїх дійсно найкращих людей і пристосувалися до неї, як риба до води. І, власне, деякі їхні прийоми застосування ми зараз переймаємо", - повідомив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі.

На питання, наскільки ефективними були ракети великої дальності, які США дозволили українцям запустити по РФ, він відповів: "Дуже ефективними, в усіх сферах вони були надзвичайно ефективними". "Сполучені Штати виробляють дуже хорошу зброю, і саме та, яку ми передали, виявилася дуже, дуже ефективною. Я був би радий поговорити з вами (на закритому засіданні – ІФ-У) про деякі речі, які вони з нею зробили", - додав Каволі.

Джерело: https://www.c-span.org/program/senate-committee/generals-testify-on-european-africa-combatant-commands/658098