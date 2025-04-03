Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю

У відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа на автомобільний сектор Канади, Оттава запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю (CUSMA), написав прем’єр-міністр Канади Марк Карні у соцмережі Х.

"Всі надходження від цих тарифів будуть використані для підтримки наших канадських автомобільних робітників та їхньої галузі", - зазначив він.