Інтерфакс-Україна

Події

21:33 03.04.2025

Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю

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Канада запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю

У відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа на автомобільний сектор Канади, Оттава запровадить 25% мита на весь імпорт автомобілів з США, які не відповідають угоді про вільну торгівлю (CUSMA), написав прем’єр-міністр Канади Марк Карні у соцмережі Х.

"Всі надходження від цих тарифів будуть використані для підтримки наших канадських автомобільних робітників та їхньої галузі", - зазначив він.

 

 

Теги: #мита #канада #сша

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