Інтерфакс-Україна

Події

20:26 03.04.2025

"ДОТ" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію IT-системи DOT-Chain Defence

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"ДОТ" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію IT-системи DOT-Chain Defence
Фото: НГУ

Закупівельна агенція Міністерства оборони України "Державний оператор тилу" презентувала виробникам безпілотних систем демоверсію DOT-Chain Defence – IT-системи, яка має на меті покращити забезпечення військових на фронті, повідомляє Міноборони у четвер.

Як повідомляється, DOT-Chain Defence функціонуватиме для забезпечення військових підрозділів БпЛА, наземними роботизованими комплексами, засобами РЕБ та РЕР. Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк повідомив, що в Україні сформувався і розвивається виробничий кластер безпілотних систем.

"Міноборони напрацьовує механізми для ефективнішого реагування на нагальні потреби війська. ІТ-система DOT-Chain Defence є одним із таких механізмів", – зазначив Гаврилюк.

За його словами, система працюватиме у форматі "маркетплейсу", де військові підрозділи зможуть самостійно обирати типи та кількість засобів, які їм потрібні. Таким чином, забезпечення військових безпілотними системами стане оперативнішим, більш точковим і функціонально предметним.

"Такі зустрічі з ринком є надзвичайно важливими, адже дозволяють отримати зворотний зв’язок на кожному з етапів розвитку таких масштабних ІТ-систем. Вітчизняний оборонний сектор має великі можливості для розвитку і DOT-Chain Defence має тому сприяти", – наголосила Альона Жужа, радниця з ІТ ДОТ.

Виробникам безпілотних систем презентували функціонал системи, надали можливість особисто його протестувати й отримати відповіді на запитання.

Як повідомлялось у жовтні 2024 року, закупівлі дронів та іншої техніки для ЗСУ хочуть завести в інноваційну IT-систему для управління тиловими потребами Збройних сил України DOT-Chain, повідомив генеральний директор державного підприємства "ДОТ" Арсен Жумаділов. За його словами, ДОТ запропонував концепцію, як необхідно перебудувати процеси в системі закупівель БПЛА та інших подібних виробів.

 

Теги: #дроны #дот

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