Сибіга в НАТО буде говорити про тиск на РФ, щоб змусити розпочати справжній діалог та про гарантії безпеки

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ході засідання Ради Україна-НАТО буде говорити про тиск на Росію, щоб вона почала справжній діалог, та про гарантії безпеки для України.

Про це він повідомив у четвер в Брюсселі на спільному з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте підході до преси перед початком засідання, яке проходить в Брюсселі в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО.

"Сьогодні я обговорю з союзниками, як чинити тиск на Росію, щоб вона розпочала справжній діалог. Я також обговорю наші нагальні оборонні потреби та гарантії безпеки для України, а також надійний пакет заходів стримування. Для нас сильні та довготривалі гарантії безпосередньо пов’язані з поточним мирним процесом і зусиллями, тому що без них Росія нападе знову", - сказав Сибіга.

Міністр закордонних справ України зазначив, що "прийшов до штаб-квартири НАТО, щоб поговорити про мир, довготривалий, всеосяжний мир, про те, як його досягти та як його підтримувати". "Україна продемонструвала готовність досягти миру. Ми прийняли пропозицію США щодо повного тимчасового 30-денного припинення вогню без будь-яких умов. Ця пропозиція все ще на столі. Але ми бачимо, що замість того, щоб це прийняти, Путін говорить про вимоги та умови", - констатував він.

У цьому зв’язку Сибіга висловив переконання, що Росія "повинна серйозно поставитися до миру, а для цього настав час посилити тиск на Москву". "Зараз час для дипломатії, але також для тиску та стримування. Хоча увага ЗМІ прикута до глобальних торговельних війн, ми не повинні забувати, що в Європі триває справжня повномасштабна війна", - наголосив міністр, додавши, що Росія залишається "екзистенційною загрозою для Європи".

За словами українського міністра, сьогодні на засіданні Ради Україна-НАТО він має намір зосередитися "на самодостатності України та Європи". "Зараз Україна витрачає на оборону 26 відсотків свого бюджету. Наша оборонна промисловість виробляє мільйони безпілотників на рік. Ми вже майже на 40 відсотків самозабезпечені. І ми можемо збільшити всі ці цифри", - повідомив Сибіга.

Він наголосив, що 800 тис українських воїнів "є захисниками України і захисниками Європи". "Вони повинні бути добре озброєні. Мир повинен бути добре озброєний. Наша оборонна промисловість стане опорою європейської оборони. Наша армія є найбільшою сухопутною армією в Європі, а наші оборонні технології є одними з найпередовіших", - запевнив міністр.

В свою чергу Рютте зауважив, що відвідавши Бучу після її звільнення він переконався, що мати справу з росіянами "буде дуже важко". "Звичайно, я високо оцінюю зусилля Америки вивести ситуацію з глухого кута. Це важливо. Ми маємо переконатися, що коли припинення вогню чи мирна угода буде досягнуто, воно буде стійким, тривалим… Світ спостерігає. Це не регіональна війна, це глобальний конфлікт, тому що Росія співпрацює з Північною Кореєю, Китаєм, Іраном, і врешті-решт є аудиторія, яка буде оцінювати результат цієї війни", - переконаний він.

Рютте також нагадав, що за перші три місяці цього року союзники по НАТО зобов’язалися надіслати Україні 20 млрд євро, а за минулий рік загальна сума становила 50 млрд євро.