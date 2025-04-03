Інтерфакс-Україна

Події

18:51 03.04.2025

Рух "синьою" гілкою київського метро відновлено, пасажир вижив

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Рух "синьою" гілкою М2 київського метрополітену відновлено, пасажир, що потрапив під поїзд, вижив, повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).

"Рух поїздів "синьої" лінії метро відновлено у звичайному режимі. Усі станції працюють на вхід та вихід для пасажирів. Пасажир живий", - сказано в повідомленні мерії у Телеграмі.

Зазначається, що обставини випадку з'ясовують правоохоронні органи.

Як повідомлялось, у четвер вдень на станції метро "Контрактова площа" в Києві пасажирка потрапила під поїзд, чотири станції "синьої" гілки - "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" - були закриті на вхід.

Теги: #відновлення #інцидент #метро #рух

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