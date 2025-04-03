Рух "синьою" гілкою київського метро відновлено, пасажир вижив
Рух "синьою" гілкою М2 київського метрополітену відновлено, пасажир, що потрапив під поїзд, вижив, повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації (КМДА).
"Рух поїздів "синьої" лінії метро відновлено у звичайному режимі. Усі станції працюють на вхід та вихід для пасажирів. Пасажир живий", - сказано в повідомленні мерії у Телеграмі.
Зазначається, що обставини випадку з'ясовують правоохоронні органи.
Як повідомлялось, у четвер вдень на станції метро "Контрактова площа" в Києві пасажирка потрапила під поїзд, чотири станції "синьої" гілки - "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" - були закриті на вхід.