Путін очікує, що Трамп змусить Україну піти на поступки, яких він хоче, – ЗМІ

Росія все ще розраховує на те, що президент США Дональд Трамп укладе прийнятну для російської сторони мирну угоду в Україні, хоча вона готова продовжувати війну, якщо переговори зазнають невдачі, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Москві.

"За словами джерел, Кремль не стурбований погрозами Трампа запровадити додаткові санкції проти російської нафти через відсутність прогресу в припиненні вогню. Тим не менш, президент Володимир Путін усвідомлює, що Трамп представляє для нього найкращий шанс довести війну до кінця, і хоче продовжувати дипломатію, сказали вони, попросивши не називати свою особу під час

Кремль вимагає від США нових поступок, включаючи послаблення санкцій і призупинення поставок зброї в Україну. Коли переговори зі США минулого місяця в Саудівській Аравії привели до угоди про мораторій на атаки на чорноморське судноплавство, Росія оголосила, що ставить цю угоду в залежність від відновлення підключення одного з її найбільших державних банків до міжнародної системи обміну повідомленнями SWIFT.

Помічники Трампа, включаючи його спеціального посланника Стіва Віткоффа, висловили оптимізм щодо прогресу в переговорах з Росією. Метою Білого дому було укласти угоду про перемир'я до 20 квітня, що наразі здається малоймовірним, і розмови про можливий саміт між Трампом і Путіним останнім часом згасли.

Росія була серед небагатьох країн, які були виключені з оголошення Трампа про тарифи в середу, хоча пізніше міністр фінансів Скотт Бессент сказав Fox News, що це сталося через те, що санкції розірвали торгові зв'язки. США ввели 10% мито для України.