УЗ повернула користувачам придбані до кібератаки електронні квитки

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) повернула користувачам придбані ними до збою внаслідок масштабної кібератаки 23 березня електронні квитки, повідомила пресслужба компанії.

"Повертаємо користувачам втрачені після кібератаки квитки, придбані раніше. Тепер в акаунтах пасажирів будуть відновлені електронні квитки, які були придбані в застосунку "Укрзалізниці" до кібератаки", - ідеться в повідомленні УЗ в Телеграм в четвер.

Для відновлення придбаного раніше квитка в УЗ рекомендують зайти в свій акаунт в застосунку і обрати банер на головній сторінці, який переведе користувача на окрему сторінку генерації квитка. Після цього потрібно обрати опцію "завантажити PDF-квиток" та зберегти відновлений квиток на своєму телефоні.

Також в УЗ рекомендували пасажирам додати дійсну електронну пошту у застосунку та на сайті "Укрзалізниці". Після цього квитки будуть автоматично дублюватись на email, як це було до збою через кібератаку.

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" відновила понад 90% пасажирських онлайн-сервісів. При цьому вантажні сервіси компанія планує відновити у першій декаді квітня. Поки цього не сталось, документи на перевезення вантажів оформлюються у паперовому вигляді.

Наразі не працює головна автоматизована система вантажних перевезень, кількість паперових документів вже перевищила 50 тис. Процес їх перевірки та введення в інформаційну систему може зайняти 20-60 діб, повідомляли в УЗ.

Голова правління "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що вважає головним підозрюваним в кібератаці Росію.

Кібератака на УЗ почалась о 5:30 ранку 23 березня з раптової втрати моніторингу інфраструктури, про що повідомила керівництву чергова зміна.