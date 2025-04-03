Інтерфакс-Україна

Події

13:08 03.04.2025

Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де російські окупанти майже місяць тримали всіх жителів села

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Зеленський на Чернігівщині відвідав школу, де російські окупанти майже місяць тримали всіх жителів села
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Чернігівській області, де у селі Ягідне відвідав школу, у якій у 2022 році російські окупанти тримали майже місяць усіх жителів села.

"Сьогодні на Чернігівщині. Приїхав підтримати людей у Ягідному та збереження памʼяті про те, що відбулося тут під час російської окупації. Відвідав школу, у якій росіяни тримали майже місяць усіх жителів села", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив, що це був один із найбільш цинічних російських злочинів цієї війни.

"Зараз у Ягідному вже багато відбудовано, відновлено. Працюють і над меморіалізацією того, через що, на жаль, людям довелося пройти. Ніхто з нас і ніколи не забуде й не пробачить Росії те, що вона зробила", - додав президент.

Теги: #ягідне #зеленський #школа

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