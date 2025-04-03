Інтерфакс-Україна

Події

12:04 03.04.2025

Київрада планує повернути громаді земельні ділянки по "земельній справі" та просити парламент прибрати лазівки у законодавстві - Кличко

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Київрада планує повернути громаді земельні ділянки по "земельній справі" та просити парламент прибрати лазівки у законодавстві - Кличко

Київрада на засіданні у четвер планує ухвалити рішення про повернення у користування громади земельних ділянок, які фігурують в резонансній "земельній справі", а також прийняти звернення до парламенту з метою закрити лазівки в законодавстві та зробити такі зловживання неможливими, повідомив мер Києва, голова Київради Віталій Кличко.

"Сьогодні Київрада має ухвалити рішення про повернення у користування громади земельних ділянок, які фігурують в резонансній "земельній справі". Йдеться поки що про 5 рішень Київради щодо 7 земельних ділянок. ", - написав він у телеграм.

При цьому Кличко зазначив, що аудит раніше ухвалених Київрадою рішень триває. За його даними, загалом за цю каденцію ухвалили близько 5 тисяч рішень щодо землі. "Чверть із них вже перевірили. Ініційовано 15 судових позовів про скасування реєстрації майна. Матеріали спрямовуємо до правоохоронних органів", - додав Кличко.

Також, за його словами, Київрада розгляне пакет рішень, "аби унеможливити подібні зловживання у подальшому. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві. Зокрема, розглянемо звернення до парламенту. Щоб Верховна рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об’єктів майна, розташованих на них".

 

Теги: #земельна_справа #київрада #кличко

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