Гендиректор УЧХ та омбудсман обговорили підтримку постраждалим від війни

Фото: https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua

Генеральний директор Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець обговорили питання співпраці та підтримку постраждалим від війни.

“Відбулася зустріч генерального директора Українського Червоного Хреста Максима Доценко та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Обговорили важливі питання співпраці у сфері захисту прав людини, дотримання норм міжнародного гуманітарного права та подальші кроки для підтримки постраждалих від війни”, - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

За інформацією Офісу омбудсмана у Фейсбуці, під час зустрічі мова також йшла про залучення УЧХ до експертного моніторингу законодавства та можливу підтримку нових ініціатив.

“Вірю, що наша взаємодія з Товариством Червоного Хреста України стане основою нових ініціатив, що зроблять систему захисту прав людини в Україні ще сильнішою”, — підсумував Лубінець.