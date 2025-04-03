Інтерфакс-Україна

Події

11:47 03.04.2025

Гендиректор УЧХ та омбудсман обговорили підтримку постраждалим від війни

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Гендиректор УЧХ та омбудсман обговорили підтримку постраждалим від війни
Фото: https://www.facebook.com/office.ombudsman.ua

Генеральний директор Українського Червоного Хреста (УЧХ) Максим Доценко та уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець обговорили питання співпраці та підтримку постраждалим від війни.

“Відбулася зустріч генерального директора Українського Червоного Хреста Максима Доценко та Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. Обговорили важливі питання співпраці у сфері захисту прав людини, дотримання норм міжнародного гуманітарного права та подальші кроки для підтримки постраждалих від війни”, - повідомив УЧХ у четвер у Фейсбуці.

За інформацією Офісу омбудсмана у Фейсбуці, під час зустрічі мова також йшла  про  залучення УЧХ до експертного моніторингу законодавства та можливу  підтримку нових ініціатив.

“Вірю, що наша взаємодія з Товариством Червоного Хреста України стане основою нових ініціатив, що зроблять систему захисту прав людини в Україні ще сильнішою”, — підсумував Лубінець.

 

Теги: #омбудсмана #доценко #тчху #учх

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