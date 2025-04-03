Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждали четверо людей – Прокудін

Російські війська у середу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали четверо людей, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Наддніпрянське, Благовіщенське, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дар'ївка, Микільське, Токарівка, Берислав, Тягинка, Михайлівка, Дудчани, Червоний Маяк, Новокаїри, Новорайськ, Монастирське, Золота Балка, Осокорівка, Костирка, Козацьке та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 4 людини дістали поранення.

За його словами, російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Також окупанти понівечили магазин.

Джерело: https://t.me/olexandrprokudin/7030