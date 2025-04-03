Інтерфакс-Україна

Події

08:12 03.04.2025

Окупанти обстріляли 8 населених пунктів Запорізької області – ОВА

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Російські війська за добу здійснили більше 500 обстрілів по 8 населеним пунктам Запорізької області, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Впродовж доби окупанти завдали 539 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області", - сказано в його телеграмі.

За словами Федорова, ворог здійснив 3 авіаційних удари по Гуляйполю та Залізничному, а 294 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 25 обстрілів з РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки, Новодарівку, Малу Токмачку та Новоданилівку, а 217 артударів завдано по території Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Разом з тим, надійшло 8 повідомлень про пошкодження приватних будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/17949

Теги: #запорізька #обстріли

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