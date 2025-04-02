Інтерфакс-Україна

Події

19:13 02.04.2025

Служба зовнішньої розвідки України фіксує перехід у гостру фазу ворожої інформаційної операції

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Служба зовнішньої розвідки України фіксує перехід у гостру фазу ворожої інформаційної операції

Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ) попереджає, що РФ активізувала інформаційну операцію проти України.

Як повідомляється на сайті СЗРУ, мета операції – "ліквідувати українську державність не на полі бою, а в головах людей: через делегітимізацію української влади, знецінення демократичних інституцій та нав’язування зовнішнього політичного сценарію з ознаками контрольованої капітуляції".

Операція проводиться із задіянням можливостей спеціальних служб російської федерації – ФСБ, СВР, ГУ ГШ – під загальною координацією адміністрації Володимира Путіна.

Зазначається, що під виглядом "миротворчих ініціатив" і "аналітичного дискурсу" українському та міжнародному суспільству нав’язується думка пронібито втрату легітимності українською владою через непроведення виборів під час воєнного стану;потребу в "тимчасовій адміністрації" під егідою ООН, США, ЄС або навіть у "форматі четвірки" з рф; неможливість укладення росією мирної угоди з українською владою, що, за задумом ворога, має стати casus belli для зміни політичного курсу.

"Такі наративи є не просто дезінформацією, а елементом спецоперації з примусу України до політичної капітуляції під виглядом "мирного врегулювання", - наголошує СЗР.

Зокрема, операція проводиться через формально західні або "нейтральні" медіа, які виступають як проксі для російських тез. Серед них, Magyar Nemzet, Magyar Hirlap, Pesti Srácok (Угорщина): просувають ідеї про "нездатність України до самостійного управління"; Salon24.pl (Польща): опублікував фейковий блог анонімного автора "MarcinWi", в якому під виглядом "експертного аналізу" підтримано наратив про "розкол" між військовим і політичним керівництвом України; Réseau International (Франція): популяризує тези про нібито нездатність України самостійно вести бойові дії та "глибокий стратегічний розрив між українським політичним керівництвом і Генеральним штабом".

Крім того, фіксуються анонімні телеграм-канали, які видають себе за "інсайдерів" у ЗСУ чи політичному керівництві; відео в TikTok і YouTube з наративами "Захід більше не підтримує Україну", "нас обманули", "потрібні зміни у владі", а також "час для зміни", "потрібен інший уряд для миру"; масове поширення матеріалів деструктивного характеру з однаковими тезами у (Telegram /Страна.ua, Скот Ріттер/, X /RothLindberg, DougAMacgregor/, Facebook /Флоріан Філіппо, Fernand Kartheiser/) із підключенням бот-мереж та акаунтів, пов’язаних із проросійськими структурами в Європі та Латинській Америці.

Вони публікують псевдодокументи, заяви та "аналітичні записки", що ставлять під сумнів повноваження української влади; цитування проросійських "експертів" з титулами "колишніх дипломатів", "незалежних політологів", "ветеранів ООН", які просувають тезу про те, що "навіть Заходу потрібна інша Україна"; використання українських фігурантів справ про державну зраду для легітимації наративів (зокрема публікації та коментарі представників колишніх проросійських політичних структур).

"Ці дії супроводжуються інфільтрацією кремлівських наративів у структури впливу країн-партнерів України, зокрема через організацію публічних "дискусій" на теми легітимності влади, перспектив переговорів без участі України та нібито "втрати довіри" до Києва", - повідомила Служба зовнішньої розвідки.

Теги: #розвідка #рф #інформоперація

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