Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 12 людей, серед них дитина - ОВА

Кількість постраждалих у Кривому Розі в результаті ракетного удару зросла 12 людей, серед них дитина, 10 людей госпіталізовано, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Серед постраждалих у Кривому Розі – 8-річний хлопчик. Дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості. Загалом в лікарні вже десятеро поранених. Ще двоє отримали допомогу на місці", - написав він у телеграмі.

Раніше Лисак повідомляв про 9 постраждалих.

Четверо людей загинули.