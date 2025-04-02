Кабмін затвердив порядок надання держорганами на запит суб’єкта у сфері медіа інформації щодо громадянства співаків

Кабінет міністрів України затвердив порядок надання державними органами на запит суб’єкта у сфері медіа інформації щодо громадянства співака (співачки).

Згідно з постановою уряду №365 від 1 квітня, порядок визначає механізм надання державними органами на запит суб’єкта у сфері медіа інформації щодо громадянства (у тому числі у будь-який період після 1991 року) співака (співачки) з метою забезпечення виконання вимог частини другої статті 15 закону України "Про культуру" (заборона публічного демонстрування фонограм, відеограм та музичних кліпів співаків з держави-агресора).

Згідно з порядком запит про надання інформації щодо громадянства співака надсилається суб’єктом до: Державної міграційної служби (ДМС) — для надання інформації щодо громадянства України осіб, які проживають в Україні; Міністерства закордонних справ (МЗС) — для надання інформації щодо громадянства України осіб, які проживають за кордоном.

Якщо ДМС чи МЗС володіють інформацією, що співак є або був у будь-який період після 1991 року громадянином держави, визнаної Верховною Радою державою-агресором, яка стала відома під час виконання покладених на них обов’язків, така інформація зазначається у відповіді.