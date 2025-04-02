Інтерфакс-Україна

Події

18:17 02.04.2025

До мовного омбудсмена надійшло 646 звернень щодо порушення закону про мову з початку 2025р

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До уповноваженого із захисту державної мови надійшло 646 звернень щодо порушення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" у першому кварталі 2025 року.

Згідно з повідомленням мовного омбудсмена, найбільше повідомлень надійшло з Києва (261), Одеської (84), Харківської (71), Дніпропетровської (69), Київської та Донецької (по 22) областей. 

Відзначається, що сфера обслуговування й надалі залишається однією з найчутливіших.

Так, від початку 2025 року на адресу уповноваженого надійшло 307 скарг щодо порушення мовного закону в тій царині, зокрема, 175 звернень стосувалось  інтернет представництв (відсутня українськомовна версія вебсайтів або завантажується за замовчуванням версія недержавною мовою за наявності українськомовної); 104 - щодо надання послуг і 28 - щодо інформації про товари та послуги.

Також зберігається проблема щодо дотримання вимог мовного законодавства у сфері інформації для загального ознайомлення та зовнішньої реклами - надійшло 128 звернень, з яких 67 - з Києва. 

"Питання дотримання закону у сфері освіти, як це визначено статтею 21, потребує посиленої уваги. Так, протягом І кварталу до Уповноваженого надійшло 54 звернення про порушення законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої та вищої освіти. Є скарги і  щодо освіти дорослих. Найбільше звернень стосувалось університетів (17)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що значною також є кількість скарг щодо порушень у сферах культури (32), медіа (30), органів влади (29) та охорони здоров’я (27).

"За результатами розгляду звернень громадян уповноважений продовжує вживати заходи реагування, зокрема проводить заходи державного контролю та накладає  санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення", - додав омбудсмен.

Як повідомлялося, мовному омбудсмену надійшло 569 звернень громадян про порушення мовного закону в 1-му кварталі 2024 року.

У 2024 році уповноваженому із захисту державної мови в Україні надійшло на 37% менше скарг про порушення мовного законодавства, ніж у 2023 році.

Теги: #законопроєкт #закон_про_мову

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