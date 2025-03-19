Інтерфакс-Україна

Події

15:00 19.03.2025

Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт щодо удосконалення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

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Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт щодо удосконалення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти в цілому законопроєкт (№9655) щодо удосконалення процедури забезпечення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

Як повідомляє пресслужба апарату Верховної Ради таке рішення було прийнято на позачерговому засіданні комітету у середу.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №9655 про внесення змін до ст. 214 Кримінального процесуального кодексу та деяких законів щодо удосконалення процедури забезпечення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві 26 лютого. Зміни до КПК передбачають, що у разі виявлення ознак кримінального правопорушення, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю, житлу і майну особам, до яких застосовані заходи забезпечення безпеки відповідно до закону, досудове розслідування та внесення відомостей про нього негайно вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Законопроєкт також пропонує включити засуджених до переліку осіб, які мають право на забезпечення безпеки (доповнення ст. 2 закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»).

Відповідно до законопроєкту рішення про застосування заходів безпеки приймають слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя, суд, у провадженні яких знаходяться кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень.

Рішення про заходи безпеки також може ухвалювати орган (підрозділ), що здійснює оперативно-розшукову діяльність щодо осіб, які брали участь або сприяли виявленню, попередженню, припиненню кримінальних правопорушень.

Крім того, законопроєкт пропонує змінити ст. 19 закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» якою запропоновані додаткові заходи безпеки: до осіб, які перебувають в установах виконання покарань – ізольоване тримання або переведення в іншу установу виконання покарань; до осіб, які перебувають у слідчих ізоляторах – ізольоване тримання або переведення до іншого слідчого ізолятора чи в місце зі спеціальним режимом тримання; до осіб, які перебувають в місцях зі спеціальним режимом тримання – ізольоване тримання або переведення до іншого місця зі спеціальним режимом тримання чи слідчого ізолятора.

Крім цього комітет розглянув проєкт закону (№10302) про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо складу суду у справах про військові кримінальні правопорушення, кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку та рекомендував парламенту прийняти його за основу.

Комітет також рекомендував Верховній Раді прийняти у першому читанні законопроєкт (№13036) про внесення змін до Кримінального кодексу та закону "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" щодо посилення правового захисту співробітників Служби судової охорони.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

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