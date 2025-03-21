Кабмін затвердив законопроєкт про професійну освіту – Шмигаль

Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт "Про професійну освіту", який передбачає два типи закладів професійної освіти - коледж та навчальний центр, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд затверджує законопроєкт "Про професійну освіту". Ми уже обладнали близько 100 майстерень профтехів. Плануємо цього року оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачено більше 500 млн грн. Сьогодні ж створюємо нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам. Систему, яка дає найбільш необхідні та сучасні знання.

Збільшуємо фінансову автономію та посилюємо взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. Зокрема, через спільні інвестиційні проєкти. Даємо можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Крім того, законопроєкт передбачає оновлений зміст та гнучка система реагування на потреби ринку праці.

"Модульна структура освітніх програм дасть можливість здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами. Замість 18 типів закладів професійної освіти з’явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів", - розповів прем'єр.

Шмигаль підкресли, що уряд розраховує, що парламент підтримає цей проєкт закону.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, серед ключових змін - фінансова та кадрова автономія.

"Заклади освіти зможуть функціонувати як комунальні некомерційні товариства. Це дасть можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки. Такі заклади освіти будуть отримувати кошти від своїх засновників за послуги з підготовки фахівців, а не за кошторисом, тож розподіл грошей між закладами стане більш ринковим і конкурентним", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наглядові ради стануть реальним органом управління закладу освіти, як у бізнесі. Зокрема, вони проводитимуть конкурс на посаду директора закладу, оцінюватимуть його роботу, затверджуватимуть стратегію та фінансовий план.

Відзначається, що до складу наглядової ради увійдуть роботодавці, які співпрацюють із закладом, тож бізнес отримає реальний вплив.

"Реалізація інвестиційних проєктів. Бізнес отримає більше можливостей співпраці з закладами освіти через реалізацію інвестиційних проєктів. Наразі механізм державно-приватного партнерства є складним для реалізації у сфері професійної освіти, тому залучення інвестора в об’єкти державної та комунальної власності стане ефективним інструментом для спільної діяльності бізнесу та закладів професійної освіти. Надаємо можливість укладання договорів оренди, а також передання закладу професійної освіти в управління", - розповіли в Міносвіти.

Також документом передбачено, що буде запущено гранти на дуальну освіту як новий механізм фінансування дуальної освіти, щоб люди могли отримувати гранти від держави чи місцевої влади на навчання на базі підприємств – як це працює в Європейському Союзі. "Менше бюрократії. Міністерство більше не буде затверджувати стандарти освіти для кожної професії. Заклади розроблятимуть освітні програми разом із бізнесом, а змінювати та затверджувати їх буде наглядова рада. Переходимо на кредитно-модульну систему, щоб простіше зараховувати результати навчання, зокрема здобуті неформально, або під час переходу до іншого закладу", - йдеться в повідомленні.