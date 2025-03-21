Інтерфакс-Україна

Події

17:32 21.03.2025

Кабмін затвердив законопроєкт про професійну освіту – Шмигаль

3 хв читати
Кабмін затвердив законопроєкт про професійну освіту – Шмигаль

Кабінет міністрів України затвердив законопроєкт "Про професійну освіту", який передбачає два типи закладів професійної освіти - коледж та навчальний центр, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд затверджує законопроєкт "Про професійну освіту". Ми уже обладнали близько 100 майстерень профтехів. Плануємо цього року оновити ще до сотні, на це в бюджеті передбачено більше 500 млн грн. Сьогодні ж створюємо нову систему, яка відповідає сучасним викликам та потребам. Систему, яка дає найбільш необхідні та сучасні знання.

Збільшуємо фінансову автономію та посилюємо взаємодію закладів професійної освіти з бізнесом. Зокрема, через спільні інвестиційні проєкти. Даємо можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю.

Крім того, законопроєкт передбачає оновлений зміст та гнучка система реагування на потреби ринку праці.

"Модульна структура освітніх програм дасть можливість здобувати професійну кваліфікацію за короткостроковими програмами. Замість 18 типів закладів професійної освіти з’явиться два. Це буде професійний коледж та навчальний центр. А здобувачі професійної освіти отримають статус студентів та курсантів", - розповів прем'єр.

Шмигаль підкресли, що уряд розраховує, що парламент підтримає цей проєкт закону.

Як повідомили в Міністерстві освіти і науки, серед ключових змін - фінансова та кадрова автономія.

"Заклади освіти зможуть функціонувати як комунальні некомерційні товариства. Це дасть можливість самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від тарифної сітки. Такі заклади освіти будуть отримувати кошти від своїх засновників за послуги з підготовки фахівців, а не за кошторисом, тож розподіл грошей між закладами стане більш ринковим і конкурентним", - йдеться в повідомленні.

Крім того, наглядові ради стануть реальним органом управління закладу освіти, як у бізнесі. Зокрема, вони проводитимуть конкурс на посаду директора закладу, оцінюватимуть його роботу, затверджуватимуть стратегію та фінансовий план.

Відзначається, що до складу наглядової ради увійдуть роботодавці, які співпрацюють із закладом, тож бізнес отримає реальний вплив.

"Реалізація інвестиційних проєктів. Бізнес отримає більше можливостей співпраці з закладами освіти через реалізацію інвестиційних проєктів. Наразі механізм державно-приватного партнерства є складним для реалізації у сфері професійної освіти, тому залучення інвестора в об’єкти державної та комунальної власності стане ефективним інструментом для спільної діяльності бізнесу та закладів професійної освіти. Надаємо можливість укладання договорів оренди, а також передання закладу професійної освіти в управління", - розповіли в Міносвіти.

Також документом передбачено, що буде запущено гранти на дуальну освіту як новий механізм фінансування дуальної освіти, щоб люди могли отримувати гранти від держави чи місцевої влади на навчання на базі підприємств – як це працює в Європейському Союзі. "Менше бюрократії. Міністерство більше не буде затверджувати стандарти освіти для кожної професії. Заклади розроблятимуть освітні програми разом із бізнесом, а змінювати та затверджувати їх буде наглядова рада. Переходимо на кредитно-модульну систему, щоб простіше зараховувати результати навчання, зокрема здобуті неформально, або під час переходу до іншого закладу", - йдеться в повідомленні.

Теги: #кабмін #шмигаль #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:36 21.03.2025
Кабмін затвердив положення про систему спеціального телерадіомовлення

Кабмін затвердив положення про систему спеціального телерадіомовлення

14:13 21.03.2025
Кабмін надав Коордштабу право погоджувати питання передачі військовополонених державі, яка є учасницею Женевської конвенції

Кабмін надав Коордштабу право погоджувати питання передачі військовополонених державі, яка є учасницею Женевської конвенції

14:08 21.03.2025
Кабмін припинив дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі зв’язку

Кабмін припинив дію угоди з урядом РФ про співробітництво в галузі зв’язку

15:28 20.03.2025
Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт про залучення ветеранів до підготовки громадян до нацспротиву

Комітет нацбезпеки рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт про залучення ветеранів до підготовки громадян до нацспротиву

15:10 20.03.2025
Шмигаль обговорив з Домбровскісом посилення економічного співробітництва та євроінтеграцію України

Шмигаль обговорив з Домбровскісом посилення економічного співробітництва та євроінтеграцію України

15:00 19.03.2025
Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт щодо удосконалення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

Раді рекомендують прийняти в цілому законопроєкт щодо удосконалення заходів безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві

13:44 19.03.2025
Планується запуск подачі заяв від юросіб та держорганів до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

Планується запуск подачі заяв від юросіб та держорганів до Реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України

18:39 18.03.2025
Кабмін спрямує 1,6 млрд грн з держбюджету на 10 регіональних інвестпроєктів в комунальних медзакладах

Кабмін спрямує 1,6 млрд грн з держбюджету на 10 регіональних інвестпроєктів в комунальних медзакладах

12:56 18.03.2025
Кабмін передав 204 млн грн бюджетних призначень від Секретаріату уряду до Мінкультури у зв'язку з перепідпорядкуванням Держкіно

Кабмін передав 204 млн грн бюджетних призначень від Секретаріату уряду до Мінкультури у зв'язку з перепідпорядкуванням Держкіно

12:54 18.03.2025
Шмигаль: за останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35%

Шмигаль: за останні 2 роки бюджет на освіту і науку зріс на 35%

ВАЖЛИВЕ

Трамп про перспективу припинення вогню в Україні: поки що все йде дуже добре

Core Group узгодила ключові документи для запуску спеціального трибуналу з розслідування агресії проти України

Чехія може бути частиною потенційного контингенту в Україні – президент

Чехія візьме патронат над Дніпропетровською областю – Зеленський

Президенти України і Чехії обговорили ситуацію на фронті й оборонне виробництво

ОСТАННЄ

Трамп про перспективу припинення вогню в Україні: поки що все йде дуже добре

Єрмак: ми вітаємо ідеї жорстких економічних дій проти Росії, якщо вона не припинить вогонь

Українців закликають долучитися до "Години Землі" в суботу ввечері

В результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, четверо поранені – ОВА

В Армія+ запустилося опитування про ставлення до військової служби - Міноборони

Core Group узгодила ключові документи для запуску спеціального трибуналу з розслідування агресії проти України

У 12 населених пунктах Харківщини, знеструмлених через обстріл, частково відновлено електропостачання – Синєгубов

Втрати росіян з початку 2024 року перевищили півмільйона осіб – Сирський

ЄС готовий до контрзаходів щодо мит США, вивіряє графік - представник ЄК

Україна представила перелік військової продукції на EUR 100 млн, яку вона хоче отримати від естонського ОПК – Міноборони Естонії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА