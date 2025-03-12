Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про запобігання порушенням з боку представників ТЦК та ВЛК

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №12442 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій, внесений 27 січня.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") в Телеграм, на засіданні у середу Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт у першому читанні 273 голосами. Железняк повідомив, що так само голосував у його підтримку.

"Пропонується встановлення кримінальної відповідальності за: порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби (нова ст. 337-1 КК); порушення військово службовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу (нова ст. 426-2 КК); розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 ("незаконне збагачення") КК, шляхом вказівки у п. 1 примітки до вказаної норми на голів, їх заступників, членів та секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій", - написав Железняк.

Як повідомлялося, згідно з законопроєктом порушення військовою службовою особою порядку призову громадянина на військову службу, що призвело до призову (прийняття, направлення) на військову службу громадянина, який не підлягає такому призову відповідно до закону, або незаконного звільнення громадянина від призову (прийняття) на військову службу - карається службовим обмеженням на строк до двох років або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на строк до п’яти років. Те саме діяння, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років. Аналогічні дії, вчинені в умовах воєнного стану, караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Серед авторів законопроєкту - Максим Павлюк (фракція “Слуга народу”), Вадим Івченко ("Батьківщина"), Володимир Арешонков (депутатська група "Довіра").