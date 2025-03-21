МВС: Новий законопроєкт не розширює повноваження Нацгвардії, а впорядковує їх

Законопроєкт №10311 "Про внесення змін до закону України "Про Національну гвардію України" спрямований на вдосконалення правових засад діяльності Національної гвардії в умовах воєнного стану, заявили у Міністерстві внутрішніх справ України.

"Його мета – не розширення повноважень, а систематизація та уніфікація вже існуючих норм. Військовослужбовці НГУ давно мають право застосовувати спеціальні засоби відповідно до постанови Кабміну від 20 грудня 2017 року №1024, а також інші заходи примусу за чітко визначеними правилами," - вказується у повідомленні прес-служби міністерства.

Відзначається, що законопроєкт був підготовлений за результатами аналізу ситуації, що склалася у зв’язку із повномасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України ще у 2022 році. Далі він був поданий на розгляд Верховної Ради України у грудні 2023 року та розглянутий у першому читанні, прийнятий за основу в травні 2024 року. Верховна Рада України 22 травня 2024 року не ухвалила, а прийняла у першому читанні за основу цей проєкт закону.

Основні зміни стосуються саме закону України "Про Національну гвардію України" у частині приведення його норм у відповідність до інших, вже існуючих правових норм щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану, та з урахуванням актуальних завдань, які виконує Нацгвардія зараз.

"Національна гвардія – це складова системи МВС. Структура, окрім виконання завдань на лінії фронту, має правоохоронні завдання (функції). Військовослужбовці НГУ несуть службу і на блокпостах, і залучаються до правоохоронних завдань на деокупованих та прифронтових територіях, проводять стабілізаційні заходи, а також залучаються до контрдиверсійних заходів і боротьби з ДРГ", - підкреслили у міністерстві.

Відповідно, військовослужбовець НГУ має використовувати норми багатьох нормативно-правових документів одночасно та користуватися законами, які регулюють діяльність інших структур. У проєкті закону №10311 пропонується їх уніфікація в одному законі, який регулює діяльність Національної гвардії.

Перелік видів спеціальних засобів, запропонований у частині другій статті 17 законопроєкту, на сьогодні вже передбачений і використовується військовослужбовцями Національної гвардії України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року №1024 "Про затвердження переліку та правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Національної гвардії під час виконання службових завдань".

"Військовослужбовці Національної гвардії України мали і мають право застосовувати фізичний вплив, спеціальні засоби, зброю, озброєння та бойову техніку для виконання своїх завдань і функцій, зупиняти і перевіряти авто. Саме так вони і несли службу і до повномасштабного вторгнення, і у 2022 році, і несуть зараз. Саме так виявляють ДРГ, припиняють незаконний обіг зброї, боєприпасів, наркотичних речовин, затримують осіб, які скоїли злочини чи перебувають у розшуку", - підкреслюється у повідомленні.

У запропонованому законопроєкті деякі норми майже повністю продубльовані із Законів України "Про Національну поліцію", "Про Державну прикордонну службу України", "Про військову службу правопорядку у Збройних силах України", з урахуванням особливостей виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій.

"Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Національної гвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення її діяльності. Закон може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду та прийняття. Гвардійці повинні мати законні інструменти, аби протидіяти ДРГ, злочинцям, нести службу в місцях, де цього потребують люди на прифронтових районах та на звільнених територіях. Наше завдання – захист держави і безпека громадян", - резюмували у МВС.