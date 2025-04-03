Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

У неділю та понеділок 6 та 7 квітня в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях випаде мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, у західних областях вітер до 15-20 м/с; вночі заморозки 0-6°, в Карпатах до мінус 10°, повідомив Укргідрометцентр.

"Внаслідок переміщення арктичного повітря з півночі Європи та утворення на території України активного циклону очікується ускладнення погодних умов: 6-7 квітня в західних, Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді мокрого снігу та снігу (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-15 см), на дорогах ожеледиця; у західних областях посилення вітру до 15-20 м/с; зниження нічної температури до заморозків 0-6°, в Карпатах до мінус 10°", - йдеться в повідомленні Укргідрометцентру.

Повідомляється, що 8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода пошириться на більшу частину території України.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах.