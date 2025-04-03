Інтерфакс-Україна

Події

14:55 03.04.2025

Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

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Генштаб ЗСУ: Сили оборони дотримуються умов "енергетичного перемир’я", уражають винятково військові цілі окупантів

Сили оборони України неухильно дотримуються умов енергетичного перемир'я та не завдають ударів по енергетичних об'єктах як на території РФ, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України, заявив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території рф, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії", - йдеться у повідомленні Генштабу у четвер.

Зазначається, що інформаційні ресурси противника продукують фейки про ураження Україною енергетичних об’єктів у РФ та на окупованих нею територіях. "Зокрема, мзс рф підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по низці російських нафто-, газо- та електропідприємствах", - зазначають у Генштабі.

"Водночас, фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня, агресор неодноразово атакував наші енергетичні об’єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях", - йдеться у повідомленні Генштабу.

"Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави", - наголошує Генштаб ЗСУ.

Теги: #генштаб_зсу #обєкти #удари #рф #війна

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